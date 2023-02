Promossa dalla commissione la mensa scolastica di Arpiola Confronto sui piatti ‘non graditi’

La mensa della Scuola Primaria e dell’Infanzia ‘Livio Galanti’ di Arpiola supera l’esame: promossa. Anche se bisognerà sostituire alcuni piatti non graditi. Ieri la commissione ha pranzato nella scuola e compilato poi una scheda di valutazione in base alla corrispondenza al menù del giorno, all’aspetto dei piatti e al clima tra tavoli. Razione definita adeguata, aspetto degli alimenti invitante, i piatti consumati buoni, promossi personale e insegnanti ma molti bimbi non hanno neppure assaggiato il secondo. Ha poi proposto consultazioni con insegnanti e genitori per sostituire alcuni piatti non graditi, dopo confronto con ditta e nutrizionista, una campagna di corretta educazione alimentare rivolta a insegnanti, alunni e famiglie.