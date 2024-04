Proiezione al Teatro dei Servi del film su Carlo Giuliani e dibattito con la regista

Proiezione e dibattito sul film “Di vita non si muore” di Claudia Cipriani al Teatro dei Servi organizzata dall’associazione ‘Rivoluzione Allegra’. L’appuntamento è domenica 28 alle 16,45: alla proiezione seguirà il dibattito con la regista sul tema “2001/2021: vent’anni di zone rosse e repressione autoritaria”. Modera Giulio Milani, presidente di Rivoluzione Allegra. Il documentario racconta la vita di Carlo Giuliani, morto in piazza

Alimonda al G8 di Genova il 20 luglio 2001, i suoi legami con il movimento No global, per capire come sia potuta accadere quella che

fu definita “la più grave sospensione della democrazia mai avvenuta dopo il 1945”. (Ingresso a offerta libera, poi apericena, prenotazione al numero 327 1649656).