Progetto radiosonde, presto tre nuovi lanci

Gli studenti di Villafranca presenteranno mercoledì 11 alle 13 il “Progetto radiosonde dei Licei Lunigianesi”, cofinanziato dalla Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2023 – Settore Formazione e con il patrocinio de “La Radio nelle Scuole 4.0”. Il gruppo di lavoro formato dagli studenti illustreranno le varie fasi del progetto, che sta giungendo al suo epilogo: il lancio nei prossimi mesi di tre radiosonde meteorologiche stratosferiche. L’obiettivo è fornire un’esperienza educativa che non solo coinvolga attivamente gli studenti nella creazione e diffusione di contenuti, ma simultaneamente li istruisca sull’adeguato utilizzo delle apparecchiature necessarie e delle procedure. Durante la conferenza stampa del progetto dal titolo “La fragilità dell’ecosistema, metafora delle nostre fragilità” verranno illustrati anche gli ambiti coinvolti nell’attività come i calcoli, i materiali tecnologici usati e verranno comunicate le date dei tre lanci di sonde stratosferiche previsti per questo anno. L’evento è anche in diretta sulla WebTV dell’istituto: https://youtube.com/live/3NxnXNHK_BE?feature=share.