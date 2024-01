Progetto Mammella Ant: visite mediche gratuite

Continua la campagna di prevenzione del “Progetto Mammela Ant”. Per martedì 30 gennaio saranno disponibili 16 visite gratuite, che comportano visita senologica ed ecografia mammaria grazie all’impegno dei volontari dell’associazione ed al sostegno delle realtà sul territorio. Le visite per la prevenzione dei tumori della mammella saranno effettuate nello Studio Radiologico Mergoni di piazza Garibaldi 9/3 a Massa, dalle 9.30 alle 17.30 e le prenotazioni saranno possibili dal 22 gennaio (ore 10-12.30) telefonando al numero 0585/040532. Per informazioni sulle attività di Fondazione Ant e offrire il proprio aiuto è possibile contattare la delegazione di Massa (tel. 348 3102628; [email protected]).