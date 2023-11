Progetto ’Incroci sulla Via di Linari’. Maquillage delle strade storiche. Patto tra Comano e Licciana Nardi

Hanno aderito in forma associata al bando del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del consiglio dei ministri. I Comuni sotto i 5 mila abitanti potevano partecipare anche singolarmente ma Comano e Licciana Nardi non si sono persi l’opportunità di candidarsi in forma associata, allo scopo di ottenere il massimo finanziabile di 1 milione e 400 mila euro. Tra gli investimenti contemplati nel fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, i due enti lunigianesi hanno scelto di puntare sulla ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale. ’Incroci sulla Via di Linari’ è il nome dell’ambizioso progetto del valore complessivo di 1 milione 335 mila euro, che va a riqualificare un percorso storico fino ad oggi rimasto fuori dai radar degli investimenti, a differenza degli altri cammini che attraversano la Lunigiana, come la via Francigena e la via del Volto Santo.

"E’ un percorso che andava recuperato, di grande importanza storica – spiega il sindaco di Comano, Antonio Maffei – che anticamente univa Luni mare all’Emilia attraverso il Passo del Lagastrello, incrociandosi con altri percorsi antichi: il sentiero dei Ducati nella parte alta del territorio al confine con l’Emilia Romagna, e la via Francigena più a valle". Comano è l’ente capofila e nella sua parte di progetto punta alla riqualificazione delle frazioni più a monte, Torsana e Camporaghena. Qui sono previste due aree di sosta per la mobilità lenta, pavimentazione ed illuminazione, installazione di panchine, totem informativi, segnaletica, creazioni di piccole aree verdi ed installazioni a pannelli solari per la ricarica delle e-bike. In cantiere, inoltre, la creazione di una piccola area di sosta nella frazione di Crespiano e l’itinerario a cavallo con tappa al maneggio di Comano.

Alla riqualificazione della storica piazza Anacarsi Nardi punta invece Licciana: rifacimento della pavimentazione in pietra, nuova illuminazione, installazione di panchine e cartellonistica. Anche qui è contemplata l’area di sosta per la mobilità lenta, cartellonistica e segnaletiche ad accompagnare tutto il percorso a scendere fino al castello Malaspina di Terrarossa: qui il progetto contempla un’ulteriore area di sosta e l’apposizione di un Totem con indicazione dei vari percorsi delle storiche vie che attraversano la Lunigiana. "Questa è un’occasione che i Comuni piccoli come il nostro non possono perdere. Le aggregazioni – spiega il sindaco di Licciana Nardi, Renzo Martelloni - servono anche a questo: a captare il maggior numero di risorse disponibili. Siamo convinti e contenti di questa collaborazione con Comano, risultata particolarmente preziosa in un momento di difficoltà del nostro ente che soffre la carenza di personale negli uffici".

Michela Carlotti