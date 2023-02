"’Progetto Donna’ è più attuale che mai"

Continua a far discutere la possibilità di ampliare il raggio d’azione della commissione ‘Progetto donna’ alle Pari opportunità lanciata dalla consigliera comunale Maria Mattei e bocciata dalla vice sindaca Roberta Crudeli. Dopo l’affondo di Alice Rossetti, la coordinatrice regionale Italia Viva, la vice sindaca risponde: "Nel 2023 la commissione ‘Progetto donna’ è più attuale che mai. Quelle sulla commissione sono polemiche strumentali e fuori luogo, che dimostrano una scarsa conoscenza dello statuto del Comune – scrive –. Siamo ben consapevoli di quanto il tema delle pari opportunità sia oggi più che mai attuale, e vada al di là della sola questione femminile. Si tratta di una commissione già prevista dallo statuto comunale e che può essere formata e iniziare a lavorare immediatamente. Se, al contrario, volessimo cambiarne nome e ambito dovremmo approntare una modifica allo statuto comunale con i conseguenti ritardi. Ciò non toglie che una volta varata la commissione non si possa lavorare alla costituzione di una consulta sul tema dei diritti civili".

"A chi oggi bolla come vecchia la commissione ‘Progetto donna’ – aggiunge la sindaca Serena Arrighi – vorrei domandare se conosce i numeri di quante donne ancora oggi non lavorino, di quante debbano scegliere occupazioni part time o ancora di quante abbiano accesso alle materie steam? Se poi certi aspetti possono sembrare problemi ‘di fino’ vorrei ricordare a queste persone i recenti attacchi alla legge 194".

Immediata la replica di Rossetti, "Spero sia un refuso – scrive – perché mi trovo in imbarazzo a dover sottolineare alla vice sindaca del Comune di Carrara che c’è differenza tra regolamento e statuto. Ricordo molto bene gli attacchi sulla legge 194 dai quali io ho preso fermamente le distanze, ma ricordo anche che l’assessora Crudeli, con delega al sociale, va sottolineato, in quell’occasione per difendere un diritto ha utilizzato metodi denigratori della fisicità,un bodyshaming nei confronti di un senatore della Repubblica italiana mettendo un’immagine photoshoppata".