Progetto contro il dissesto "Sp 72, lavori per 720mila euro Stop al collasso, aiutiamo i paesi"

Un incontro molto partecipato, quello di venerdì scorso, che si è svolto alla sede della Società Mutuo Soccorso di Tendola con la sindaca di Fosdinovo Camilla Bianchi e la popolazione locale per illustrare il progetto relativo al grave dissesto della strada provinciale 72, presente ormai da anni e in continua, negativa, evoluzione, in località CapaTendola, prima dell’ingresso nel paese per chi proviene da Fosdinovo e Carrara. C’erano anche il vicesindaco Orazio Arfanotti, l’assessore Giorgio Bonalume e l’ingegner Pasquali, tecnico esecutore del progetto che ha illustrato il lavoro finora svolto e come si intenda intervenire.

Un cedimento vistoso, quello presente alle porte della borgata, che nel lato sinistro in senso di marcia Fosdinovo-Sarzana vede uno sbalzo di almeno 80 centimetri rispetto al piano stradale. In quel tratto la provinciale è stata transennata e il transito è da tempo a senso unico. Nel muro di contenimento sottostante si sono aperte vistose crepe per cui l’intervento risolutivo per sistemare quel tratto della provinciale 72 non è più rinviabile. Il tecnico ha presentato anche il costo dell’opera: circa 720mila euro. "Ci stiamo attivando con la Provincia per reperire i necessari finanziamenti - ha detto la sindaca Bianchi - questa è un’arteria di collegamento fondamentale per chi abita in zona e voglia raggiungere le città della costa tirrenica e i centri dell’interno della Lunigiana. Ha grande valenza turistica ed è molto utilizzata anche da varie frazioni del Comune di Fivizzano: San Terenzo, Bardine, Colla, Ceserano e altri. Per cui è fondamentale che anche il sindaco Giannetti sostenga con noi questa vitale richiesta". Gli abitanti hanno manifestato apertamente il proprio interesse e approvazione affinché quel tratto di strada venga finalmente sistemato e messo in sicurezza, prima che il fondo stradale a CapaTendola finisca per collassare del tutto, impendendo la circolazione. Del resto, la Sp.72, per tanti paesi in primis Tendola rappresenta l’unica strada di collegamento per giungere ai capoluoghi comunale e provinciale oltrechè a Sarzana e La Spezia. Diversamente, queste città, centri nevralgici di servizi, sarebbero raggiungibili solo dal Comune di Fivizzano puntando su Aulla, ma con distanze e costi triplicati. Si tratterebbe di una soluzione semplicemente improponibile.

Roberto Oligeri