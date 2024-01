Progetti per i servizi di prossimità. La sanità va incontro ai cittadini

Un incontro conoscitivo quello di lunedì alle 10 alle Stanze del Teatro con la rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa Sabina Nuti (nella foto) e dei responsabili del Centro Interdisciplinare Health Science, che hanno sviluppato negli ultimi anni azioni di ricerca applicata volte alla sperimentazione dell’innovazione tecnologica integrata con politiche di sviluppo sociosanitario nel campo dei servizi alla salute delle aree interne. Sui servizi di prossimità al cittadini è stata già avviata una sperimentazione nell’area territoriale della Garfagnana e dell’Alta Valle del Serchio. L’appuntamento ha lo scopo di imbastire un possibile percorso lavoro per la costruzione di progetti per l’area interna della Lunigiana coerenti con le esperienze già avviate, individuando i possibili obiettivi di un progetto congiunto, nel quale coinvolgere la partecipazione delle amministrazioni locali e degli altri soggetti, pubblici e non, che siano utili ai fini della realizzazione della proposta. Per affrontare un tema tanto complesso quando sfidante, il Centro Health Science coinvolge ambiti diversi, tra loro interconnessi complementari : medicina, management, ingegneria delle telecomunicazioni, diritto, scienze sociali per il Terzo Settore e bioingegneria. Il coinvolgimento diretto delle amministrazioni locali e della cittadinanza è un punto di forza per realizzare il “salto di paradigma” necessario per mettere al centro del processo di innovazione ambito sociosanitario le aree interne e marginali del paese e le persone che le abitano.