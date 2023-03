Progetti per Equipe Affido e tutela dei minori: Società della Salute cerca partner del Terzo Settore

Sta per essere attivato il progetto ‘Equipe affido e tutela minori’, la cui finalità è tutelare e favorire la responsabilizzazione delle famiglie, rimuovere le cause del disagio e sostenere i genitori nello svolgimento adeguato dei propri compiti, per garantire al minore il diritto di crescere serenamente nella propria famiglia. La giunta esecutiva della Sds Lunigiana ha approvato un avviso di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di un soggetto del Terzo Settore, in forma singola o associata, disponibile a realizzare attività e interventi, in coprogettazione e gestione in partnership. Le proposte devono essere inviate entro il 17 marzo, via Pec a [email protected] Avviso e allegati si trovano all’indirizzo web: https:sdslunigiana.itavviso-di-istruttoria-pubblica-di-tipo-non-competitivo-finalizzata- allindividuazione-di-un-soggetto-del-terzo-settore-disponibile-alla-realizzazione-in- coprogettazione-e-gestione-in-partner-4