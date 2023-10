"Profugo": la storia di Antonin Tretyak di Matteo Molino

Con l’autunno… meglio leggere. Oggi, alle 17, la biblioteca civica Olivetti di Villafranca ospiterà lo scrittore Matteo Molino (nella foto) che presenterà il primo dei suoi romanzi inediti intitolato ‘Profugo’. Il libro narra la storia di Antonin Tretyak, un ministro russo che, in seguito a un golpe militare nel proprio Paese, sarà obbligato a trovare rifugio nell’Unione europea e a vivere lì, come un immigrato, ai margini della società. Da questa esperienza egli trarrà grande saggezza: capirà che il benessere non va dato per scontato e che la fama e la ricchezza non sono essenziali per vivere in armonia. L’autore, Matteo Molino, è nato il 23 ottobre 2001 a Broni, in provincia di Pavia. Nel 2012 ha conseguito il secondo posto al premio letterario ‘Sassi per Pollicino’. Nel 2020 ha conseguito la maturità linguistica al liceo Varalli di Milano e sta studiando per conseguire la laurea triennale in Turismo, management e cultura all’università Iulm di Milano, dedicando però alla scrittura il tempo lasciato libero dallo studio. Parla nove lingue e sogna di costruire un’impresa agrituristica in proprio. Non ha mai smesso di credere nell’amore e in un nuovo umanesimo e per questo lotta con la penna. Molino ha già vinto molti premi in tutta Italia, come il Premio Olympus come ‘Scrittore dell’anno’, il secondo premio nella categoria della Narrativa Edita al premio La Saga della Libertà 2023, la menzione d’onore della Giuria al Premio Le 9 Muse 2023, la menzione di merito al Buk Festival 2023, la Menzione di Merito al premio Navarro 2023, una menzione al merito nella sezione narrativa edita del premio Massa città Fiabesca di Mare e Marmo.