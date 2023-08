Prof chiamata al ’Salvetti’ ma è in pensione

Due cattedre "stabili" nel giro di tre anni, assegnate sempre nel bel mezzo dell’estate a Massa: un bel record per l’insegnante pistoiese Paola Fortunati se non fosse che la docente di diritto è in pensione. Già da tre anni. Dopo aver salutato la scuola a giugno 2020 per limiti di età (67 anni), all’epoca, dopo tre giorni, la prima chiamata per il "posto fisso". Una vera beffa – che finì su giornali e televisioni di tutta Italia. E la storia si ripete.

Tre anni dopo per lei c’è di nuovo un posto di ruolo, questa volta come docente di diritto pubblico ai corsi serali dell’istituto professionale ’Salvetti’ di Massa. L’ex ’prof’ Fortunati, entrata in servizio nel 1989 e vincitrice di tre distinti concorsi, aveva svolto il proprio ruolo in maniera precaria per vent’anni, ricevendo uno stipendio da supplente annuale.