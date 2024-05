Produttori a km Zero per la fiera Per Bacco! alla “Casa Rossa”

Torna ‘PerBacco!’, fiera indipendente del vino e del cibo ligure-apuano alla seconda edizione che si apre oggi alle 15 con le degustazioni alla “Casa Rossa” in via Castagneta 1 a Montignoso. In vetrina oltre trenta piccoli produttori del territorio apuano con le loro specialità enogastronomiche a km0. Alle 16 inizierà il talk di Francesco Franciolini da Rete Semi Rurali intitolato “Dalle mobilitazioni dei Trattori ai nuovi OGM: l’attacco alla terra dell’agricoltura industriale”. Spazio anche alla musica dalle 19 con il concerto live del cantautore Stefano Barotti.

Non mancherà la cena genuina con prodotti locali delle 20. Dalle 21 fino a chiusura si tornerà a ballare sulle note del dj set funky con Federico F. di Radio Rogna. Durante tutto l’evento, oltre alle degustazioni, merenda a supporto della Scuola Contadina, JuxeBox Sommelier, e per le più piccole e i più piccoli, trucchi, laboratori e area giochi a cura di Apuacamp. La festa chiude il secondo anno di Scuola Contadina, progetto per il territorio promosso da Casa Rossa.