Processo sull’alluvione Difensori all’attacco

di Andrea Luparia

Potrebbe essere stata la prima volta, almeno in Tribunale a Massa, in cui l’Intelligenza Artificiale entra in un processo. A compiere questa piccola impresa è stata l’avvocato Erika Bertola, che nel processo per l’alluvione di Aulla, che provocò due morti e milioni di danni, difende Gildo Bertoncini. Nell’arringa ha chiesto l’assoluzione del suo cliente con formula piena, richiesta ben diversa da quella prospettata da alcuni colleghi che hanno sollecitato la prescrizione (imminente per vari imputati). Ma ha usato l’Intelligenza Artificiale per scoprire che il Pm, nella requisitoria durata ore che ha occupato due udienze, ha citato Bertoncini solo nei 5 minuti finali per chiederne la condanna. "E’ accusato in quanto, da consigliere comunale, ha votato a favore di un piano di riqualificazione di Quartiere Matteotti che non è stato attuato. E se l’avessero applicato - ha detto l’avvocato Bertola - una piazza cittadina sarebbe stata allontanata dal rischio alluvione". Fuori dall’aula, intanto, Bertoncini spiegava al cronista cosa vuole dire restare anni e anni nella veste di imputato di un reato che non hai commesso. Prima e dopo l’ arringa della Bertola (tanto innovativa quanto sintetica), hanno parlato due suoi colleghi, contestando l’operato della Procura, puntanto il dito sulla diga nel Comune di Mulazzo e spiegando che il reato è da considerarsi estinto perchè prescritto.