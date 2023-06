Processo per Stalking e Resistenza a Pubblico Ufficiale, 12 Settembre si Conoscerà il Destino di un Villafrancese

di Andrea Luparia

Si conoscerà il 12 settembre il destino giudiziario del residente a Villafranca accusato di stalking ai danni dei vicini di casa, di essere penetrato in una caserma dei carabinieri e di resistenza a pubblico ufficiale. Ieri, in tribunale a Massa si è svolta la penultima udienza del processo a suo carico. Sono stati ascoltati tre testi dell’accusa. Doveva essercene un quarto ma era assente. Il suo interrogatorio è slittato a settembre quando sarà ascoltato anche l’imputato. Poi potrebbe esserci il dibattimento. Tornando a ieri, in aula c’è stato un duello in punta di diritto tra l’avvocato difensore Alessandro Ravani (nella foto) e la parte civile rappresentata dall’avvocato Claudia Volpi. Il giudice aveva tentato di interrogare l’imputato ma data l’assenza del quarto e ultimo teste dell’accusa, l’avvocato Ravani si è opposto, vincendo il “round“.

Facciamo un minimo di storia. Tutto inizia lo scorso luglio. Il 22 di quel mese, l’imputato, secondo l’accusa, avrebbe compiuto una serie di reati: il più lieve è aver danneggiato a calci il cancello dell’abitazione della sua vicina. Ma quel giorno avrebbe fatto di peggio. Avrebbe insultato e minacciato il carabiniere intervenuto a difesa della donna: "Io so chi sei, te la faccio pagare", colpendolo con due pugni in faccia, lanciandogli ietre e tentando di investirlo. E dato che il militare si era salvato salendo sull’auto, l’avrebbe seguito cercando di tamponarlo. Sempre secondo il Pm, aveva anche aggredito i due che hanno la sfortuna di essere i vicini, minacciandoli, rompendo i vasi di fiori e seguendoli in auto.