Processo del crollo Politeama. La parola passa alle parti civili

Altra udienza del processo Politeama per crollo colposo per il dissesto del 2008 per cedimento di un pilastro e e quel crollo parziale dell’ala sinistra dell’edificio nel 2011. Dopo la requisitoria del pm Marco Rappelli di giovedì scorso durata circa 4 ore, la parola è passata ieri mattina alla legale del Comune, in questo procedimento come responsabile civile, ovvero Anna Francini, che di fatto ha iniziato la discussione, che proseguirà nella prossima udienza in quanto, per comodità, deve ancora analizzre la documentazione dalle parti civili presentata giovedì, per darle modo poi di farle concludere la discussione. Il processo è stato rinviato al 24 gennaio, data nella quale la legale finirà e poi inizieranno i difensori dei componenti della commissione Edilizia. Una ulteriore udienza il 27 febbraio dove continueranno le discussioni degli altri difensori.

Nella requisitoria il pm Rappelli ha chiesto l’assoluzione per i membri della commissione Edilizia, ovvero Franco Bedini, Giuseppe Fruzzetti, Paolo Bugliani, Fabio Cattani, Romano Caffaz, Sergio Altieri, Giancarlo Cacciatori.

La condanna invece a 4 anni per il direttore dei lavori Silvestro Telara; 4 anni per la legale rappresentante della Caprice al tempo Laura Tufarini; 4 anni per la successiva legale rappresentante della Caprice Nella Pasquini; 3 anni per Fabio Telara, progettista strutturale del tetto rinnovato nel 1994; 2 anni e 6 mesi per il dirigente Claudio Bacicalupi e per Cersare Marchetti del Comune di Carrara.

AM