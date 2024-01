Processo ’Botto’. Si ascoltano gli inquirenti

Udienza fiume quella di ieri in tribunale dedicata al processo del “Botto“, che si è protratta fino a tarda sera. Ciò che non è stato possibile ancora mettere a fuoco verrà passato in rassegna nella prossima udienza, che è stata fissata per la mattina di lunedì 22 gennaio. Davanti alla giudice Marta Baldasseroni è comparso un agente di polizia giudiziaria, incaricato a suo tempo di effettuare le indagini relative al caso dei falsi incidenti. Una testimonianza importante, come dimostrato dalla durata dell’udienza stessa e dalla necessità di proseguirne l’ascolto tra un paio di settimane. La maxi inchiesta aveva preso avvio nel 2015, suddivisa in tre tranche.