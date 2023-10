"Pro loco di Castagnola dona 4mila euro alla Lilt di Massa-Carrara"

La Pro loco di Castagnola nei mesi scorsi ha chiuso i battenti e ha deciso di devolvere i propri fondi alla sezione della Lilt (Lega italiana per la lotta ai tumori) di Massa-Carrara. Si tratta di oltre 4mila euro (4200 per la precisione), frutto dell’attività che l’associazione ha svolto negli anni attraverso iniziative ricreative, sociali e culturali. Come da Statuto, in caso di scioglimento o di estinzione dell’ente il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri enti del Terzo settore.

"Abbiamo scelto la sezione Lilt di Massa-Carrara – dichiarano la presidente onoraria Anna Maria Mosti, il presidente Mario Galeotti e il vice presidente Doriano Fazzi – per la sua costante attività fondamentale di prevenzione delle malattie oncologiche. Un lavoro prezioso che permette di sensibilizzare la popolazione a fare screening e controlli per vincere sul tempo le patologie tumorali".

"A nome di tutte le volontarie e i volontari della Lilt –afferma Pietro Bianchi, presidente della Lilt di Massa-Carrara – ringrazio di cuore la Pro loco di Castagnola e la sua presidente. La nostra attività ha bisogno del sostegno di tutti e anche grazie a questo contributo tutta la comunità potrà continuare a usufruire dei servizi che la Lilt ritiene fondamentali nel raggiungimento del suo obiettivo primario: la lotta contro il cancro attraverso la prevenzione. In particolare, una parte dei fondi che abbiamo ricevuto in dono sarà destinata a un importante progetto di prevenzione terziaria rivolto a donne che hanno superato la malattia".