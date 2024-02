Privatizzazione delle Poste. La Uil contraria

Uil Toscana e Uilposte Toscana dicono no ai piani del governo di privatizzare la maggioranza delle quote azionarie di Poste Italiane con una battaglia che portano avanti anche attraverso le assemblee territoriali con i lavoratori convocate per l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale. "Esprimiamo tutte le nostre preoccupazioni per un’operazione che rischierebbe di compromettere seriamente un asset strategico italiano e di avere importanti ricadute sull’occupazione e sui servizi alla popolazione – sottolineano Paolo Fantappiè, segretario generale Uil Toscana, e Paolo Roccabianca, segretario regionale Uilposte (nella foto) -. Le preoccupazioni per le diverse migliaia di lavoratori sono concrete: un ulteriore passaggio al privato potrebbe comportare impatti enormi sui livelli occupazionali, in particolare per quanto riguarda i servizi postali e finanziari". Nel frattempo a livello territoriale alla fine di gennaio si sono concluse le assemblee con i lavoratori di Poste nelle varie province della Toscana, portate avanti dal segretario regionale Roccabianca con i segretari provinciali. A Massa Carrara gli incontri hanno visto partecipare il segretario provinciale Paolo Lippi. "Stiamo discutendo l’ipotesi della piattaforma di rinnovo del contratto collettivo nazionale 2024-2026 – spiega Lippi -. Stiamo ascoltando i lavoratori per votare la piattaforma e avere una risposta positiva perché la riteniamo un’ipotesi positiva, una buona piattaforma che prevede il recupero dell’inflazione programmata rispetto a un contratto scaduto il 31 dicembre del 2023. Anche a livello territoriale, inoltre, cercheremo di coinvolgere lavoratori, cittadini, sindacati e pensionati per dire no alla privatizzazione di poste realizzando campagne di informazione quartiere per quartiere".