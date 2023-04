Primo Maggio operaio Festa dei sindacati in piazza Garibaldi e al teatro Guglielmi

Torna il 1 maggio operaio con la manifestazione congiunta delle sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil, che danno appuntamento a lavoratori e politici lunedì alle 9,30 in piazza Garibaldi e in seconda battuta al teatro Guglielmi.

Sarà l’occasione per fare il punto della situazione a livello governativo ma anche locale, con interventi sull’urgenza delle bonifiche in zona industriale per rilanciare il lavoro, per parlare di sicurezza nelle cave e della necessità di politiche capaci di riequilibrare la ricchezza del territorio. La manifestazione congiunta si ispira alla Costituzione, in occasione del suo 75esimo anno di nascita. L’appuntamento è aperto a tutti, in particolare ai candidati a sindaco del Comune di Massa, chiamati a raccolta per ascoltare il punto di vista dei sindacati sulle politiche del lavoro, della sicurezza, della salute e contro il precariato.

L’incontro del primo maggio è stato presentato ieri mattina alla Camera del lavoro di Carrara dal segretario generale della Cgil, Nicola Del Vecchio, dal segretario confederale Cisl Toscana Nord Andrea Figaia e da Franco Borghini, segretario della Uil Massa Carrara. Il mese di maggio per i tre sindacati proseguirà oltre la tappa massese con tre grandi manifestazioni nazionali che si svolgeranno il 6 a Bologna, il 13 a Milano e il 20 a Napoli. "La manifestazione del 1 maggio – ha detto Nicola Del Vecchio – per noi è un appuntamento per affermare la centralità del territorio in occasione del settantacinquesimo anno della Costituzione. Rivendichiamo con le amministrazioni quello che rivendichiamo da sempre, a cominciare dal tema delle bonifiche. Non possiamo più permetterci ritardi ed ulteriori perdite di soldi, questa è una responsabilità tutta politica. E poi serve una filiera del territorio per riequilibrare la ricchezza, ad oggi appannaggio di pochi. Uniremo le tematiche nazionali con quelle locali lanciando una vertenza per il rilancio del territorio". Andrea Figaia ha parlato di un territorio sordo.

"Le amministrazioni sono come la Juventus di quest’anno, non giocano e non entrano in campo – ha detto il segretario della Cisl –. Questa manifestazione unitaria è un segnale per dire che uniti siamo più incisivi. Il territorio è chiamato a raccolta. Saremo presenti a Massa, dove si vota e sono tutti benvenuti, ma ci devono ascoltare. In ballo ci sono tanti argomenti che vanno dalle bonifiche, ai soldi che spariscono, dal rischio che ci portino via il biodigestore al marmo e alle sue nuove regolamentazioni".

"Il nostro primo maggio servirà a rilanciare la lotta su molte tematiche che vanno avanti da quarant’anni – ha detto infine Franco Borghini della Uil –. Le elezioni dei candidati a sindaco bloccano sempre il ragionamento territoriale e si discutono sempre i soliti temi senza arrivare ad una soluzione, come per esempio nel caso delle bonifiche. Dobbiamo ripartire insieme chiamando a raccolta i lavoratori".

Alessandra Poggi