Primo Maggio di sindacati e anarchici

Doppia manifestazione per la giornata del primo maggio e dei lavoratori. A Massa stamani alle 9,30 da piazza Garibaldi si muoverà il corteo della Cgil, Cisl e Uil che confluirà al teatro Guglielmi per una serie di interventi sulle politiche del territorio. I sindacati hanno invitato a partecipare anche i candidati a sindaco di Massa, ma più che per farli parlare, per ascoltare i punti cardine del programma unitario su politiche del lavoro, salute e sanità che Cgil, Cisl e Uil stanno portando avanti a livello locale e nazionale. In particolare la vertenza dei sindacati a livello territoriale è incentrata sulla necessità e urgenza delle bonifiche e sulla distribuzione della ricchezza, in particolare nel mondo delle cave.

A Carrara invece stamani alle 9,30 in piazza Fabrizio De Andrè tornano il comizio e la sfilata del primo maggio anarchico per cui in città sono attese circa cinquecento persone. Alle 10 sono previsti gli interventi dei lavoratori Agrolab e Sanac e dall’artista e romana Norma Santi. Al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione e il conseguente corteo per le vie cittadine, dalle 9,30 alle 14,30 di oggi è stato istituito il divieto di transito in via Ulivi, piazza Alberica, via Rossi, piazza delle Erbe, vicolo Duomo, piazza Duomo, via Santa Maria, piazza Accademia, via Verdi, via Roma, piazza Gramsci, via Chiesa, piazza Monzoni, via Monterosso, piazza Sacco e Vanzetti, via Fontana, via del Cavatore, via Tacca, via Cucchiari, via d’Azeglio, piazza Matteotti.