Primo corso Its, prorogati i termini delle iscrizioni. Ci sono ancora 5 posti per ’NeoMech2023’

Il primo corso Its della provincia apuana è in partenza ma ci sono ancora alcuni posti liberi, almeno 5 in pratica, quindi hanno deciso di prorogare ancora la scadenza delle iscrizioni fissandola al 30 novembre. Nei giorni scorsi, infatti, la Fondazione Its Prime ha pubblicato la graduatoria degli studenti idonei iscritti al primo anno del corso NeoMech2023 che si svolgerà a Massa Carrara, contenente un elenco di 20 allievi. Quindi, salvo ulteriori ritiri, ci sono ancora 5 posti liberi a disposizione per i giovani diplomati, tra i 18 e i 35 anni, che vogliano iniziare un percorso di formazione ‘superiore’ per diventare un super tecnico nell’industria 4.0 con sbocchi occupazionali quasi certi nelle grandi imprese del territorio, in particolare in Baker Hughes fra Nuovo Pignone e Yard di Avenza oltre all’indotto. Ora le domande possono essere presentate entro il 30 novembre e nel frattempo è previsto un appuntamento online, open day, per conoscere meglio i corsi del biennio 2023-2025 e per quello apuano la data è il 6 novembre, i link si trovano sul sito della Fondazione Its Prime. Sarà possibile conoscere i dettagli di NeoMech23, un corso destinato a formare la figura del Tecnico superiore per la produzione di sistemi meccatronici integrati a Massa Carrara. Durante il percorso formativo, gli studenti svilupperanno competenze nella progettazione di macchine e impianti, imparando a tradurre le tue idee innovative in modelli concreti. Il corso prevede il 70% di ore di pratica e il 30% di teoria per imparare a migliorare l’efficienza e la qualità della produzione dei componenti dei sistemi meccatronici attraverso una formazione di alto livello, con un approccio pratico e orientato al mondo del lavoro seguito da docenti qualificati, con laboratori e attrezzature all’avanguardia. Inoltre gli studenti saranno subito inseriti in collaborazioni con aziende innovative.