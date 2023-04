Primavera in festa “nelle foglie” Una rassegna tra circo e teatro

Un grande tendone, tanti artisti, un prato verde nel borgo di Bigliolo nel Comune di Aulla e tre weekend si riempiono di spettacoli tra circo e teatro per festeggiare la primavera. Sarà la “Primavera nelle foglie“ che sabato spalancherà la “porta” del tendone per il primo fine settimana di una festa che si chiuderà il primo maggio. Una rassegna di spettacoli e laboratori che spazia dal circo contemporaneo al teatro di strada, che materializza a Bigliolo, frazione di Aulla immersa nel verde a 15 minuti dal casello autostradale, il progetto di “Teatro nelle Foglie”, una cooperativa di artisti di respiro internazionale, con sede a Fivizzano, che porta in Lunigiana spettacoli di alto livello che uniscono la destrezza del circo alla poesia del teatro. La rassegna ha ottenuto il patrocinio del Comune di Aulla e il sostegno di MIC-Ministero della Cultura e di Regione Toscana.

Tre week end che portano in Lunigiana gli spettacoli messi in campo durante l’arco dell’anno, sia in Italia che in Europa, da Marta, Elena e Nicolas, tre artisti cosmopoliti che si dedicano al circo contemporaneo e al teatro fisico, e che hanno scelto questa terra come loro dimora. Apertura alla grande sabato e domenica alle 17 con l’applaudito spettacolo “Kairòs” ad alta componente acrobatica e visuale, che trasporta gli spettatori in una dimensione onirica fatta di cordami, acrobazie e scenografie sorprendenti. Muovendosi tra clessidre, vele e rottami, i personaggi entrano in un tempo-spazio in cui la fantasia può esprimersi liberamente e viaggiare come un veliero su un mare lontano.

Il secondo week end sarà quello del 25 aprile, che vedrà spuntare sul prato di Bigliolo che ospita il tendone del circo, anche giochi di legno di un tempo, curati da “Un Mare di Giochi” e stand gastronomici. La rassegna ripartirà sabato 22 alle 14 con il Laboratorio di Costruzione dei Burattini con materiale riciclato della compagnia di Vicenza I 4 Elementi, proseguirà alle 17 con “Ballata d’Autunno”, premiato al “Zirkolika” di Barcellona 2019 come miglior spettacolo di circo. Domenica 23, dalle 11, lo spettacolo di teatro di strada ”A Ruota Libera”, una performance di grande divertimento sulle ruote di strane biciclette, alle 15.30 il laboratorio di Circo in Famiglia che offrirà l’occasione ai genitori di giocare con i propri figli imparando e divertendosi insieme. e alle 17 torna in scena Ballata d’Autunno. Il 24 aprile, è la volta di Mister Ping Pong, d’Autunno”: un fantomatico quanto improbabile campione sportivo, attraverso il linguaggio non verbale e una serie di ritmi improvvisati musicali, porta in scena una vera e propria sfida a colpi di racchetta. In scena l’attore vicentino Paolo Piludu, diretto dal regista di Pescara di fama internazionale Domenico Lannutti.

Martedì 25 giornata piena, all’insegna della letteratura; alle 12 la presentazione del libro “La Compagnia della foglia ambrata” della scrittrice neo-bigliolese Virginia Caleo, alle 15 lo spettacolo ”Ti Racconto” di Giulia Rossi, all 17 “Immaginaria”, dove i libri sono protagonisti di uno spettacolo d’acrobatica aerea. dove i protagonisti sono i libri. Quale sorpresa riserverà l’ultimo week end? Per scoprirlo non resta che visitare il sito:www.teatronellefoglie.com. L’ingresso ,per tutti gli spettacoli, è a pagamento con prezzi che variano dai 5 ai 12 euro.Per prenotare: [email protected] oppure su WhattsApp: 3473620635.

Roberto Oligeri