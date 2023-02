Primarie del Pd: al via il voto dei democratici

Tempo di votazioni in casa del Partito democratico. Comincia ad entrare nel vivo la marcia di avvicinamento alle primarie del partito del Nazareno in cui emergerà il nome del nuovo segretario al posto dell’uscente Enrico Letta. La sezione comunale dei democratici ha comunicato al riguardo le date e gli orari in cui si potrà votare per il prossimo candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Ricordiamo che i quattro candidati in corsa per la segreteria del Pd sono: Gianni Cuperlo, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli ed Elly Schlein. La votazione è riservata agli iscritti e ogni iscritto potrà votare solo nel circolo in cui ha la tessera del partito. Per i tesserati di Articolo Uno del Comune di Carrara, è riservato il solo seggio di Marina di Carrara. Per Avenza la votazione sarà domenica 12 febbraio dalle 9 alle 13 all’interno del circolo di via Campo d’Appio; a Bonascola il voto è previsto sabato 11 febbraio dalle 15 alle 18 a Ca’ Michele; gli iscritti di Carrara centro potranno votare venerdì 10 dalle 18 alle 21 al circolo Pd di via Groppini; mentre la zona di Fossola e Perticata voterà sabato 11 febbraio dalle 15 alle 18 a Ca’ Michele. Il turno degli iscritti di Marina di Carrara sarà invece per sabato 11 febbraio dalle 15.30 alle 18.30 al circolo Pd di via Campo d’Appio; Nazzano potrà votare sabato 11 febbraio dalle 10 alle 15 al circolo di Nazzano; infine i paesi a monte potranno esprimere la preferenza giovedì 9 febbraio dalle 18 alle 22 all’interno della Casa del popolo di Sorgnano.