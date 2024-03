Prima sede del partito a Carrara

Sabato 16 marzo, alle 11,30 in piazza Brucellara (ex Montecatini), sarà inaugurata la sede di Fratelli d’Italia, la prima nella storia del partito guidato da Giorgia Meloni. All’evento parteciperanno, oltre agli esponenti locali e regionali di FdI, la senatrice Susanna Donatella Campione, il deputato Alessandro Amorese e il consigliere regionale Francesco Torselli. "L’apertura della sezione di Carrara è un appuntamento storico per la destra - dice la senatrice Campione - perché certifica il consenso riscosso in questi anni da Giorgia Meloni e da Fratelli d’Italia. Ma è anche un segnale preciso perché non vogliamo rassegnarci alla politica da Tik-Tok. Mentre tanti partiti scelgono di affidarsi ai social e ai like, disertando gli incontri con i cittadini, noi andiamo controcorrente, volendo offrire a iscritti e simpatizzanti un presidio di democrazia e un luogo di confronto e di dibattito".