Prima donne e bambini Sbarcati in porto 203 soggetti fragili L’arrivo dall’inferno

di Daniele Rosi

I primi sono stati i piccolissimi. Poi le donne incinte: sei giovani straniere che hanno attraversato l’inferno per far nascere il proprio piccolo in un luogo sicuro. Sono i 203 soggetti fragili che ieri la Geo Barents ha condotto nel porto di Marina. Arrivata puntualmente intorno alle 17, la nave di Medici senza frontiere ha fatto scendere soltanto una parte dei 346 stranieri scappati da violenze, guerre e soprusi. Si tratta del numero più alto dei cinque sbarchi che da gennaio hanno interessato la banchina ’Taliercio’. Sbarco che segue di pochi giorni quello svolto sempre dalla stessa nave tredici giorni fa e che, anche in quel caso, portò quasi duecento persone. Dei 346 migranti a bordo, una parte era già stata fatta scendere a Lampedusa, e altri sono poi stati dirottati a Livorno dove arriveranno stamani alle 11.

Le procedure di sbarco, avviate dopo le 19, sono durate fino a tarda notte, con la seconda fase dei controlli svolta come ormai di consueto nei padiglioni Imm, prima di far ripartire i migranti nei centri di accoglienza scelti per ospitarli. A bordo della Geo Barents tanti minori, anche non accompagnati, compresi alcuni bambini di pochi mesi, più sei donne incinte. Un viaggio dall’Africa subsahariana: il deserto attraversato su camion e jeep, l’arrivo sulle coste della Tunisia, le violenze, i soprusi. Poi sono saliti su un barcone da cui sono stati salvati dai Medici senza frontiere. Un viaggio lungo oltre mille chilometri direzione salvezza. La suddivisione in più porti, compresa Lampedusa, ha fatto storcere il naso anche allo staff di Geo Barents, che aveva denunciato la penalizzazione per i migranti, costretti a iter assurdi.

Presenti sulla banchina ’Taliercio’ a seguire le procedure, oltre alle forze dell’ordine e il personale dei soccorsi, il prefetto Guido Aprea, che come sempre coordina le operazioni, e l’immancabile assessore regionale del Pd Monia Monni. Per il Comune la sindaca Serena Arrighi insieme agli assessori Moreno Lorenzini, Carlo Orlandi e Roberta Crudeli. La macchina organizzativa sembra aver retto bene anche questa volta nonostante l’alto numero delle persone sbarcate.

"Secondo le direttive, 150 migranti rimarranno in Toscana, alcuni anche nella nostra provincia – ha spiegato il prefetto Aprea – mentre gli altri saranno distribuiti nelle regioni limitrofe. Si tratta di un numero importante. Inizialmente dovevano scendere tutti a Livorno, ma per un problema di banchina si è deciso di suddividere il compito con un secondo porto". Tante le storie a bordo, e come purtroppo ormai spesso capita di sentire, alcune sono anche storie di violenza, di famiglie separate e di fughe dall’inferno, con casi di disidratazione e problemi fisici.

"Dividere uno sbarco in tre parti, da Lampedusa – ha aggiunto l’assessore regionale Monni – alla Toscana, rappresenta una pressione difficilmente sopportabile per il sistema che sta provando a dare il meglio anche al di là delle proprie responsabilità. La follia è sottoporre persone estremamente provate, con donne che, come in questo caso, hanno subito violenze e mutilazioni genitali, a viaggi interminabili con temperature insopportabili".