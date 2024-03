Prima Categoria Il Mulazzo sfida il Porcari. Manenti: "E’ tempo di puntare al riscatto"

Oggi alle 15 sul ’Calani’ giocano Mulazzo-Porcari. A Manenti come del resto a tutti i rossoblù, la sconfitta dell’andata di tre reti a zero, sul Bagnoli Stadium contro i bianconeri dell’Academy Porcari, brucia ancora. Una sconfitta amara per come è arrivata, tanto da essere rimasta nel ricordo di molti giocatori del Mulazzo. Di Nicolò Manenti, costretto a seguire i compagni dalle tribune del ’Calani’, in particolare.

"Parlare del passato è inutile. Voglio dire, però, che si trattò veramente di una lezione troppo severa. Dunque, attendiamo questa gara con molta voglia di rivincita". Che Porcari vi troverete di fronte? "Dovremo lottare con una formazione decisa a strappare uno dei due risultati positivi, dunque poco propensa a farci passare, pronta a chiudersi in difesa quando le insidie diventano eccessive. Noi come loro, che sono in area play off, abbiamo bisogno di dare continuità alla striscia di risultati positivi. Per noi è un incontro delicato per varie ragioni. Prima di tutto non abbiamo dimenticato l’andata e puntiamo al riscatto, secondo, non dobbiamo interrompere il trend positivo di questo nuovo corso. Siamo motivati, desiderosi di arricchire il nostro bottino".

Ebal.