Prigioniera in casa. Odissea di una disabile: "Ingresso bloccato dalle auto in sosta"

Prigioniera in casa per colpa delle auto. È il caso di una giovane costretta su una sedia a rotelle e residente in via Passo Volpe ad Avenza, che per colpa delle auto parcheggiate sul marciapiede non solo non può uscire di casa da sola, ma non riesce neppure ad aprire la finestra della cucina. Una situazione di disagio che va avanti da due anni e che è stata segnalata più e più volte al Comune e al comando della polizia municipale. Eppure a distanza di due anni per questa giovane uscire di casa è ancora una ‘missione impossibile’. In sostanza in via Passo volpe i residenti parcheggiano le automobili sui marciapiedi, e se per tutti gli altri la cosa è normale, per questa giovane donna rappresenta un problema. In particolare la difficoltà è dovuta al fatto che le auto parcheggiate davanti alla sua porta di ingresso non consentono di posizionare la pedana, quella che usa per scivolare con le ruote della carrozzina da casa fino in strada.

Il compagno Maicol Ricciardi, che da due anni sta cercando di risolvere il problema. Basterebbe mettere due pali per lasciare libero il passo della loro abitazione. "Abitiamo al piano terra e la mia compagna non riesce ad uscire di casa a causa delle auto parcheggiate sui marciapiedi. Ho chiamato e scritto a tutti e ogni volta mi rispondono che sono a conoscenza del problema ma che non trovano una soluzione. La mia compagna è disabile al cento per cento e tutti i giorni deve fare i conti con le difficoltà che incontra ad uscire a causa delle auto. Se non ci sono che la prendo in braccio e la porto in strada lei non può uscire da sola. Ho chiamato i vigili a tutte le ore e la risposta è sempre la stessa, ’non possiamo multare le auto in sosta sul marciapiede’. Eppure una soluzione ci deve pur essere". Ricciardi racconta anche dell’impossibilità di lasciare la pedana di legno fuori dalla porta. "I vigili mi hanno pure detto che potrebbero sanzionarmi – prosegue –, perché la pedana potrebbe far cadere qualcuno. È normale multare me perché metto una pedana per fare uscire una disabile da casa, e non fare niente perché lei abbia il diritto ad uscire? La soluzione potrebbe essere di mettere due paletti davanti alla porta di casa mia, in modo che le auto non ci possano parcheggiare e la mia compagna possa uscire di casa senza problemi"