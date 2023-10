Pri ed ex Mediterraneo: "Fatte riunioni inutili"

Per i repubblicani apuani il percorso partecipativo sull’ex Mediterraneo "non è servito a niente", e criticano la scelta di mettere i container con gli studenti nell’area dell’ex Mediterraneo. "Abbiamo criticato in maniera negativa l’iniziativa della sindaca di indire riunioni per trovare destinazione all’area ex Compagnia lavoratori portuali o area ex Mediterraneo. Esprimemmo dissenso sia sul metodo sia sul merito dichiarando che era dovere della giunta comunale trovare la destinazione dell’area, sia perché ha tutti gli strumenti di valutazione delle problematiche, sia perché il mandato elettorale avuto gli impone di decidere, in nome e per conto di tutti i cittadini"."La sindaca poi, nell’ultimo consiglio comunale, comunica la decisione di giunta di utilizzare l’area per collocarvi i moduli abitativi per ospitare le scuole chiuse – concludono –. Tutto il percorso quindi a nulla è servito, i soldoni spesi per pagare i facilitatori sono serviti solo a loro, e neanche in prospettiva ciò che è stato sarà utile. Da qui a che quelle scuole riapriranno tempo ne passerà, ci saranno nuove esigenze, nuovi bisogni, e una giunta nuova".