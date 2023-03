Prezioso dipinto ritrovato Torna agli antichi splendori la ’Visione di santa Rosa’

Il volto di santa Rosa torna all’antico splendore. Il “Gruppo consorti del Rotary club di Carrara e Massa” si è impegnato anche quest’anno per finanziare, nel quadro delle finalità sociali e culturali che si prefigge, il restauro di un’opera d’arte del nostro territorio, con l’intento di valorizzare il patrimonio storico-artistico locale. Elena Scaravella, dell’ufficio per l’arte sacra e i beni culturali della diocesi, ci ha segnalato un olio su tela del secolo XVII, proveniente dal seminario vescovile di Massa, che rappresenta la Visione di santa Rosa da Lima. Il dipinto di buona fattura, ma di autore ignoto, misura 95 centimetri per 150. Rosa da Lima (1586-1617) è stata una religiosa peruviana domenicana, canonizzata nel 1671 da Papa Clemente IX ed è la Santa patrona del Perù e delle Americhe. La sua fama si è diffusa in tutto il mondo e su di lei esistono ben 400 agiografie; nel 1946 è stato girato addirittura un film, con la regia di Albert de Zavalia.

In Italia le sono intitolate quattro parrocchie: a Palermo, Torino, Lecce, Alano di Castellabate (Salerno), con alcune reliquie. La santa inoltre è patrona del Castello di Spilamberto, in provincia di Modena. E’ compatrona della città di Pontremoli, nel cui Duomo appare in preghiera, in adorazione della Vergine, in una grande tela situata sull’altare del transetto destro. Nata da una nobile famiglia spagnola, decima di tredici figli, la santa si chiamava in realtà Isabella Flores de Oliva, ma la sua giovane balia india, colpita dalla bellezza della bambina, le diede il nome di un fiore: rosa. Quando la famiglia ebbe un tracollo finanziario Rosa si dette ai lavori manuali per aiutare i suoi e si dedicò poi alla vita religiosa, in penitenza ed umiltà, proponendosi di imitare Caterina da Siena, di cui aveva letto alcuni scritti.

Assistette i poveri, i malati, i bambini e gli anziani abbandonati; nel 1609 si ritirò in una stretta cella di due metri quadrati, ubicata nel giardino della casa materna, sottoponendosi ad aspre penitenze, veglie e digiuni, offerti per la salvezza dei peccatori e la conversione degli indigeni. Ebbe anche delle visioni mistiche. La sua festa è il 30 agosto. La tela di santa Rosa è stata affidata per il restauro all’esperta Francesca Gatti, sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, che ne ha seguito le varie fasi di lavorazione.

Il “Gruppo consorti del Rotary club di Carrara e Massa” invita caldamente le autorità e tutta la cittadinanza alla presentazione del restauro del dipinto, che si terrà sabato 18 marzo alle 17, al Museo Diocesano di Massa, con ingresso da via Ghirlanda.