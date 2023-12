Previsioni di... bilancio. Cultura e assunzioni. Come verranno spesi i soldi dei cittadini

E’ pronto ad andare in consiglio il bilancio preventivo triennale del Comune di Massa, dal 2024 al 2026, dove l’aumento degli incassi dall’imposta di soggiorno è una delle voci più interessanti. Ma bisogna sottolineare anche il valore aggiunto che ormai rappresentano le farmacie comunali all’interno dei conti economici di palazzo civico con le entrate previste in aumento di quasi altri 400mila euro. In totale stiamo parlando di un bilancio che si aggira attorno ai 190 milioni di euro in cui bisogna analizzare entrate e uscite grazie anche alla relazione del dirigente Bruno Tarabella. L’Irpef comunale resta invariata con un gettito previsto in 5,2 milioni. E’ di 900mila euro l’incasso previsto dall’imposta di soggiorno. La Tari è una delle imposte a ‘saldo zero’ nel senso che a fronte di un gettito previsto di oltre 18 milioni di euro questo deve essere versato completamente per coprire il ciclo dei rifiuti e soprattutto le attività di Asmiu e Cermec.

Fra le entrate tributarie si prevede un aumento di 960mila euro di incassi grazie al recupero dell’evasione. Il complesso delle entrate extra tributarie ammonta a quasi 22 milioni. L’incremento più significativo arriva dagli introiti delle farmacie comunali rispetto al dato previsionale iniziale 2023 (+385.000). Si prevede di incassare anche 300mila euro in più dalle sanzioni al Codice della strada e 50mila euro dalla telefonia mobile. Perdite invece dal settore dell’attività estrattiva, -130mila euro, così come si riducono le entrate da recuperi straordinari e rimborsi, -300mila.

Come vengono spese le risorse? Una delle voci principali resta quella del personale, che nel 2024 dovrebbe aumentare di circa mezzo milione di euro sia per l’applicazione del nuovo contratto sia per il piano occupazionale che prevede ulteriori ingressi. Anche per il Comune aumentano le bollette: il costo delle utenze è pari a circa 475.000 rispetto al bilancio previsionale 2023 quantificato come saldo netto tra maggiori spese e minori entrate da contributi ministeriali non riproposti al momento sul bilancio 2024.

Si registra, infine, una maggiore spesa per la stagione teatrale di circa euro 120.000, per attività culturali per circa 70.000. Nel 2025 e 2026, inoltre, si prevede l’apertura del Project financing per la piscina comunale che porterà a una maggiore spesa di 644mila euro per l’ammortamento del Piano di partenariato pubblico privato, ma anche un incasso di 177mila euro che deriva dal canone di gestione dell’impianto stesso.