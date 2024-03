Prevenzione incendi, incontro al castello. Focus sulle norme e le azioni educative

Mercoledì 13 dalle 15 alle 17.30 si terrà un incontro al Castello di Terrarossa, nel Comune di Licciana Nardi, con l’obiettivo di dare il necessario rilievo alle norme di prevenzione degli incendi nello svolgimento di attività agricole e forestali, oltre ad azioni di educazione al corretto impiego nella pratica di abbruciamento dei residui vegetali realizzata da imprenditori agricoli e occasionalmente da privati cittadini. All’incontro, promosso da Regione, Unione di Comuni Montana e Distretto Rurale Lunigiana, sono invitate le associazioni di categoria agricole, le cooperative forestali, le aziende agricole, gli enti competenti sul territorio in materia di forestazione e antincendi boschivi, l’ordine dei dottori agronomi forestali, il collegio dei periti agrari, i carabinieri della Forestale in qualità di organismo preposto al controllo e indagine in materia di incendi, i vigili del fuoco.