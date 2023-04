Prevenzione in piazza In un giorno 650 visite negli stand sanitari grazie alla Croce Rossa

Prevenzione in piazza: 650 visite effettuate in una sola giornata. Una domenica di lavoro per gli operatori sanitari, i volontari e il pubblico che ha potuto accedere alle varie prestazioni sanitarie negli stand allestiti in piazza Aranci per l’evento Lions in piazza organizzato dal Club Lions Massa Carrara Host. Gli accessi: 100 visite per la cardiologia (aritmie); 40 di chirurgia vascolare; 32 per la dermatologia (melanoma); 61 nella diabetologia; 75 controlli per l’endocrinologia (tiroide); 81 in neurologia (ictus ischemico); 120 per l’oculistica (glaucoma), 71 presenze alla reumatologia, 24 alla senologia (educazione sanitaria), 36 visite per l’urologia (tumore prostata). "Come sempre il binomio Croce rossa Lions ha funzionato – ha detto Giorgio Ricci, presidente della Cri – C’è stata molta richiesta e la popolazione risponde sempre più numerosa. Anche perchè può ottenere risposte di primo livello su alcune patologie importanti come la cardiologia, la neurologia, l’oculistica, endocrinologia. Ci sono state code per alcune specializzazioni legate al rapporto costo- beneficio nel senso della tempistica. Per esempio in oculistica, facendo solamente la misurazione della pressione oculare per la prevenzione del glaucoma, bastano cinque minuti per cui è stato possibile vedere 120 pazienti. Inoltre- aggiunge - abbiamo avviato il progetto pilota per la riabilitazione visiva per il paziente ipovedente grave e abbiamo visto una quindicina di persone con patologie importanti per cui è utile avviare questi percorsi condivisi da Lions e Oms a livello nazionale. Il 28 maggio saremo a Marina di Carrara per una giornata analoga. Il successo conferma la disponibilità degli operatori sanitariche di domenica si sono messi a disposizione per erogare servizi". Soddisfatto pure il presidente del Club Lions Daniele Lucchesi.

A. M. Fruzzetti