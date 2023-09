Prevenzione del melanoma. Visite gratuite

Domenica alla Casa delle Caroline, in via Sforza a Montignoso, avrà luogo il progetto ’Melanoma’, durante il quale saranno offerte visite dermatologiche gratuite con dermatoscopia. "La prevenzione dei tumori della pelle – dice l’assessora di Montignoso Giorgia Podestà – è di fondamentale importanza per la salute dei cittadini, e questa iniziativa rappresenta un passo significativo nella giusta direzione. Le visite dermatologiche gratuite forniranno ai partecipanti la possibilità di identificare precocemente eventuali segni di melanoma o altre patologie della pelle, consentendo così un intervento tempestivo e la massimizzazione delle possibilità di guarigione". L’evento si svolgerà dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, garantendo ampie opportunità per partecipare. Per info 0585 040532.