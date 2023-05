Preti presidente di Coldiretti pensionati

La pontremolese Luciana Preti confermata alla presidenza di Federpensionati Coldiretti (nella foto con Francesca Ferrari). 71 anni, dipendente in pensione Coldiretti, la Preti è conosciuta: per 40 anni si è occupata di patronato e servizi. Vicepresidente nominato Andrea Pagani.

Il consiglio direttivo è invece formato da Maria Adriana Benedetti, Maria Terena Manfredi, Eugenio Vannini, Valter Facchini, Alida Buffa, Giovanni Lunardelli, Marino Moscatelli, Livio Lecchini, Giuseppina Cimoli oltre che dalla presidente Preti e dal vice presidente Pagani. E’ il risultato dell’assemblea provinciale di Federpensionati che si è tenuta ad Aulla alla presenza del presidente provinciale, Francesca Ferrari, del direttore provinciale, Francesco Cianciulli e del segretario del movimento, Roberto Scudellari. Due i punti nell’agenda della Preti: "Continuare a tenere alta l’attenzione sulle criticità della sanità pubblica nelle aree marginali e montane dove la presenza degli anziani è statisticamente più numerosa e dove devono essere potenziati i servizi di assistenza alla persona. La sanità si è allontanata dai paesi di montagna". L’altro obiettivo è favorire gli incontri e la condivisione delle esperienze tra le persone. "La pensione non significa la fine della vita sociale, ma un nuovo inizio. Organizzeremo escursioni e gite per favorire gli incontri tra le persone – ha anticipato la presidente di Federpensionati – Partiremo con un’escursione nella mia Pontremoli Barocca. Uniremo il viaggio, la conoscenza del territorio, il cibo e la convivialità". L’agricoltura è un modello di come gli anziani possano continuare ad avere ruolo attivo nel sistema economico e nella società: "Sono indispensabili – dice la presidente provinciale, Francesca Ferrari – per passare il testimone alle nuove generazioni".