Presunta combine, maxi squalifiche La scure del giudice sul Montignoso

C’è tanto stupore e poca voglia di parlare in casa dell’Asd Ac Montignoso dopo la pesante sentenza emessa della Corte Federale di Appello, a sezioni unite, che ha accolto il reclamo del procuratore federale interregionale per un presunto illecito sportivo nel campionato Under 15 toscano. La scure del giudice sportivo si è abbattuta sullo Zambra, 4 punti di penalizzazione, e sull’Ac Montignoso, mille euro di ammenda. Ma soprattutto non ha fatto sconti ai tesserati: 4 anni di squalifica a Federico Viviani (all’epoca dei fatti allenatore dello Zambra), tre giocatori 15enni della stessa società pisana, mentre con un anno di squalifica è stato sanzionato il baby calciatore ex Montignoso ora tesserato in altra squadra.

I giocatori e le due società, prosciolti dal Tribunale federale territoriale della Toscana, erano stati deferiti per una sospetta combine in occasione della gara valida per il campionato Giovanissimi regionale toscana Under 15 tra Montignoso e Zambra disputata lo scorso 15 maggio. La società Floria Grassina Belmonte aveva inviato alla procura federale un esposto segnalando una serie di fatti anomali accaduti nel corso del match, che aveva comportato il successo del Montignoso e la conseguente retrocessione della Floria Grassina Belmonte.

La dirigenza del Montignoso è apparsa spiazzata e allo stesso tempo amareggiata dalla sentenza che ribalta il proscioglimento avvenuto in primo grado. "Una sentenza che grida vendetta – spiega la società –. Presenteremo ricorso al Collegio di garanzia del Coni e ci batteremo affinché la verità emerga. Una decisione del genere è inaccettabile, soprattutto per i ragazzi e per le loro famiglie. Una punizione inaccettabile per un fatto che non è accaduto. Esprimiamo piena solidarietà alla società e ai tesserati dello Zambra".

"Siamo sconvolti – dice Cristiano Cavallini, direttore generale dell’Asd Zambra Calcio –. I ragazzi sono innocenti e ci batteremo per difenderli fino a che sarà possibile. Le famiglie sono sconvolte e i giovani disperati per una sentenza tanto assurda quanto sbagliata, visto che non ci aspettavamo neppure che la procura federale continuasse a procedere contro di noi: ci batteremo fino in fondo per dimostrare la nostra onestà, ma se questo è il mondo del calcio siamo pronti ad abbandonarlo".

"La presenta combine – ricorda Cavallini – sarebbe avvenuta per un fallo da rigore commesso da un nostro giocatore che anche l’arbitro quando è stato interrogato, e cito testimonianze agli atti dell’inchiesta federale, aveva giudicato un normale fallo di gioco senza ravvisare nessuna condotta anomala. Nel finale di quella partita, che abbiamo perso, abbiamo anche fatto di tutto per pareggiarla, altro che combine è stata una partita vera".