"Presto i lavori a Carrara sulla scuola: interventi per 1,2 milioni di euro"

Pulizia, cura del verde, ma anche spazi di socializzazione per bambini e ragazzi. Le richieste degli abitanti di Bergiola durante ‘Fuori dal Comune’. Si è svolta di fronte a tante persone a Bergiola la 13esima tappa di ‘Fuori dal Comune’. Con la sindaca Serena Arrighi a rispondere alle domande dei paesani c’erano anche la vicesindaca Roberta Crudeli e gli assessori Elena Guadagni, Moreno Lorenzini e Carlo Orlandi. Tanti gli argomenti trattati, a cominciare dal recupero della ex scuola elementare teatro dell’eccidio del 16 settembre 1944 per poi passare alla ricerca e al miglioramento di spazi di socializzazione e infine alle tante richieste dei cittadini di pulizia, decoro e, non ultima, cura del verde.

"Bergiola come tanti dei nostri paesi a monte è un luogo caratterizzato da una storia importante e da un forte spirito di comunità che va sicuramente incentivato e incoraggiato – spiega la sindaca -. Come amministrazione crediamo molto nel rilancio dei paesi, nel riportarli al centro della vita del Comune dopo che per troppi anni nessuno se n’è occupato. Ciò si traduce da un lato sicuramente in una maggiore attenzione alla pulizia e al decoro, dall’altro nel coinvolgimento dei cittadini nella vita pubblica. Proprio per quest’ultimo motivo è importante per noi l’appoggio delle pro loco. A Bergiola è presente un’associazione molto attiva con la quale tanto noi come Comune che la stessa Nausicaa abbiamo rapporti frequenti. Proprio da Bergiola, inoltre, è partita questa estate la prima delle due rassegne itineranti che hanno animato i nostri paesi a monte: Marmocchio e Borgo in Frac, si è trattato di due eventi di grande successo che per noi rappresentano però solo un punto di inizio. Sono programmati interventi sul cimitero e la pulizia delle canaline e delle piante. Imminenti lavori sull’illuminazione. Sulla scuola sono previsti lavori per 1,2 milioni di euro, più del doppio dei 500mila previsti inizialmente, e per la loro realizzazione la Regione si è impegnata a stanziare un milione di euro. L’obiettivo realistico è quello di partire con il cantiere nei primi mesi del 2024".