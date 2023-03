Presidio sindacale davanti al Tribunale

Questa mattina, dalle ore 11 alle 12, è inn programma un presidio di lavoratrici e lavoratori della Giustizia nel parcheggio antistante l’ingresso del Tribunale di Massa. La protesta è organizzata dai sindacati della funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil in contemporanea a quella unitario che si terrà a Roma al Ministero della Giustizia. "A quattro mesi dall’insediamento dei nuovi vertici del Ministero – affermano Alessio Menconi (Fp Cgil), Enzo Mastorci (Cisl Fp) e Carlo Spadoni (Uil Fpl) – nulla è stato fatto nonostante le gravissime criticità delle amministrazioni della Giustizia, ben note ai vertici. Pur avendo fornito ampia disponibilità al dialogo, le relazioni sindacali sono ferme al palo, senza alcun plausibile motivo. Rivendichiamo misure volte a migliorare i servizi, in particolare: l’ampliamento degli organici di tutti i dipartimenti e piano straordinario di assunzioni anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti e la stabilizzazione di tutti i precari, il pagamento del salario accessorio arretrato, lo sblocco delle progressioni economiche orizzontali e delle carriere del personale di tutti i dipartimenti, l’attuazione delle procedure di digitalizzazione e smaterializzazione e l’apertura di un tavolo di confronto per la definizione del contratto integrativo". Per poter partecipare al presidio è stata viene indetta l’assemblea del personale del Tribunale dalle 11 alle 12. I sindacati hanno avvisato anche la Questura e il Comune di Massa.