Presidio per la sanità pubblica Lenzoni al distretto Asl "Radiologia da riattivare"

Si è tenuto ieri mattina il presidio di Massa Insorge al distretto Asl di via Bassa Tambura per protestare contro "lo smantellamento che la sanità pubblica del territorio sta continuando a subire". "Qui al distretto – ha detto il candidato a sindaco Marco Lenzoni dopo aver visitato la struttura – è stato chiuso il reparto radiologico, che era specializzato negli esami a disabili e minori con varie problematiche come i bambini autistici o neonati bisognosi di radiografie alle anche: l’utenza, dal momento della sospensione del servizio a oggi, viene dirottata al Noa interrompendo, di fatto, un percorso dedicato e speciale che era ottimale dal punto di vista sanitario". Di questa interruzione, secondo Lenzoni, ne pagano le spese soprattutto i disabili. "Le origini del problema dipendono dal fatto che il personale è andato in pensione senza essere sostituto per il blocco del turnover, come succede da sempre in tutti i reparti dell’Asl a causa dei tagli sulla sanità pubblica". La direzione della struttura di via Bassa Tambura, nella persona di Monica Guglielmi, subito dopo la visita conoscitiva, ha preso contatto con Lenzoni per garantire l’impegno dell’Asl nel trovare il prima possibile un medico e un tecnico di radiologia per riattivare il servizio. "Noi chiediamo in particolare – ha concluso Lenzoni – che il servizio radiologico sia dedicato ai disabili e ai bambini, specie quelli affetti da determinate problematiche, per coadiuvare anche il lavoro della odontoiatria dedicata a questa tipologia di pazienti, che si trova nella stessa struttura. È quanto siamo intenzionati a fare subito, una volta a capo della sanità locale, se gli elettori comprenderanno la nostra differenza rispetto alle altre liste elettorali. Dal giorno successivo al nostro insediamento, se non verranno trovati medici e tecnici per riprendere il servizio, lo farà il Comune mandando il conto a chi di dovere. Di fatto, il diritto alla salute deve essere garantito."

Il presidio si è quindi spostato di fronte all’ospedale vecchio dove gli esponenti di Massa Insorge si sono scagliati contro la scelta di ubicare la nuova Casa della Salute alla stazione. "Si tratta di una speculazione da oltre 11 milioni di euro che non era necessaria visto che abbiamo l’ospedale San Giacomo e Cristoforo che è una struttura molto importante e adeguata per fare una Casa della Salute con tutti i servizi sanitari annessi. Per questo – chiude Lenzoni – invitiamo tutta la cittadinanza a scendere in piazza martedì 9 alle 21 in piazza Garibaldi. Da quella piazza partiremo per una simbolica fiaccolata fino a raggiungere proprio l’ospedale vecchio".

Oggi alle 15 Massa Insorge partecipa a un incontro pubblico in piazza Ospedaletto con gli abitanti di Borgo del Ponte, mentre alle 16 i candidati saranno impegnati, sotto il Comune, a sostenere il banchetto di raccolta firme per i tre referendum contro l’invio di armi in Ucraina e contro la presenza di portatori di interessi privati nella governance della sanità pubblica.