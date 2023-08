Presidio di solidarietà ai ’compagni’ "Un attacco da parte dello Stato"

Domani in piazza Gramsci alle 17,30 ci saranno gli anarchici per un presidio ‘solidale’ in favore dei ‘compagni’ arrestati per la pubblicazione della rivista ‘Bezmotivny’. Intanto il gruppo anarchico Germinal di Carrara "condanna aspramente le forche di Stato che si sono abbattute su alcune persone definite anarchici insurrezionali – scrivono – indagati, perquisiti ed arrestati con la pesante quanto improbabile accusa di terrorismo. Queste persone sembrerebbero colpevoli del reato di stampa clandestina. Reato creato ad hoc da una legge fascista varata subito dopo l’omicidio Matteotti (1924) per silenziare gli oppositori. Attualmente si prevede per tale reato una sanzione pecuniaria che va da 100 fino a 600 euro. Il dubbio viene e sembra destinato a trasformarsi rapidamente in certezza, che sia in corso un attacco di Stato ai movimenti antagonisti, ai sindacati conflittuali, al pensiero divergente e libertario, affinché vengano identificati come pericolo sociale fino all’estremo dell’organizzazione criminale. Ci troviamo di fronte ad un attacco repressivo alla libertà di pensiero, attuato con misure con cui il nuovo governo, erede di quello in camicia nera, per l’ennesima volta si palesa, in un clima di caccia alle streghe che ripropone la solita strategia del terrore, in cui l’anarchico da subito diventa il mostro da eliminare. Noi anarchici condanniamo la violenza come strumento di emancipazione, come condanniamo questa società basata sul denaro e sullo sfruttamento dell’uomo e dell’ambiente, e tutte le guerre combattute per l’interesse di pochi, ma dove ci muoiono in tanti".

"Non sono uno degli ultimi simboli del movimento", precisa l’artista e scrittore Marco Rovelli dopo il nostro articolo sull’anarchia ripreso da un suo intervento pubblicato sul Manifesto. "Non ho mai fatto parte del movimento anarchico – prosegue Rovelli –. Non è certo un’offesa per me. Ma qualsiasi persona che faccia parte del movimento anarchico potrebbe risentirsi di questo. In che modo mai un non anarchico potrebbe essere un simbolo (e uno degli ultimi) del movimento anarchico?".