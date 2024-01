Presidio a palazzo civico: "Siamo tutti antifascisti"

Gli sfrattati di via San Giuseppe vecchio chiamano a raccolta la città, con un’assemblea pubblica in programma lunedì alle 17, in contemporanea al consiglio comunale, dove verrà presentata una mozione del Polo Progressista e di sinistra sul tema Sanac. "Sia chiaro – scrivono -, non abbiamo nessuna intenzione di interrompere la discussione della mozione, che nessuno speri di trovare pretesti per non dare la risposta che gli operai chiedono al Consiglio". L’appello viene fatto a Anpi, tutti i cittadini "che nei fatti vogliono rivendicare e difendere l’anima e la storia democratica e antifascista della nostra città – scrivono Partito dei Carc, Consulta popolare per la sanità di Massa, Movimento Massa Insorge, Progetto palestra popolare Aldo Salvetti, Associazione Rivoluzione allegra –. Dopo le statue dei partigiani incappucciate con sacchetti dell’immondizia, dopo l’elezione nelle istituzioni locali di elementi cresciuti in Forza Nuova e Casa Pound, dopo le svastiche tracciate di continuo in tutta la città e sui simboli partigiani, dopo il monumento al podestà fascista Bellugi, dopo l’ostentazione della bandiera di Israele sul pennone del Comune, dopo il tentativo di intitolare una strada al repubblichino Almirante, la “banda” Persiani attua, in combutta con i suoi amici di sempre passati all’opposizione e con la complicità del ministro Piantedosi, il suo primo sgombero di una sede di comitati cittadini e associazioni politiche che, guarda caso, hanno sempre tenuto alta la bandiera dell’antifascismo e dei valori costituzionali che dall’antifascismo della Resistenza sono stati affermati".

"Non è una coincidenza che in quella sede si riuniva la Consulta Popolare per la sanità di Massa e Massa Insorge, soggetti politici popolari che da molti mesi stanno conducendo insieme a tanti cittadini una dura battaglia per contrastare le decisioni scellerate di questa giunta su sanità, devastazione ambientale e paesaggistica, varianti agli amici, ma soprattutto non è un caso che lo Spazio Popolare fosse un “avamposto” di aggregazione popolare per contrastare le politiche deleterie del governo Meloni. Non c’entra niente il “rispetto della legalità”. La verità è che hanno voluto sgomberare un centro di opposizione alle loro malefatte e a quelle del loro governo. Hanno voluto sgomberare un luogo di aggregazione dove operai delle fabbriche massesi si riunivano per difendere il loro posto di lavoro, hanno sgomberato un luogo dove si riunivano operatori sanitari per difendere il sistema sanitario pubblico, hanno sgomberato uno spazio dove si riunivano cittadini che lottavano contro la devastazione ambientale, hanno sgomberato un ritrovo per i cittadini che lottavano per il diritti".