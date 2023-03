Presidenza Sds, fumata nerissima "Vogliamo i programmi dei candidati"

La fumata è ancora nera per l’elezione del nuovo presidente della Società della salute.

"Dissento sul fatto che Annalisa Folloni possa essere la candidata del centrodestra – dice il consigliere comunale filattierese Federico Lucchetti, coordinatore di Forza Italia – Non si è mai posta in discontinuità con le politiche regionali candidandosi addirittura a fianco di Eugenio Giani con la Lista Toscana civica ecologista nel 2020. Anche alla Società della Salute è sempre stata filogovernativa e non ho mai letto una sua dichiarazione critica sulle politiche dell’Azienda Toscana Nord Ovest e ai dirigenti di nomina regionale. Mai una parola sulle azioni di indebolimento e smantellamento degli ospedali lunigianesi: o si esprime pubblicamente dicendo perché intende candidarsi, o è meglio faccia un passo indietro".

E sulla nomina alla guida della Comunità di Parco: "sta facendo incetta di cariche e probabilmente si sta preparando al terzo mandato come sindaca di Filattiera". Il consigliere invita quindi i sindaci di centrodestra a non sostenerla alla presidenza Sds. Anche il gruppo di opposizione di Aulla interviene sulla questione. "Sordi ha attribuito la responsabilità della mancata elezione del presidente anche a noi - si spiega - che nulla c’entriamo. Evidentemente i rappresentanti dei Comuni, che parlano sempre di condivisione lunigianese, si scontrano per una poltrona, non proponendo alcuna soluzione e rinviando la decisione a data da definire. Nessuno dei candidati ha esposto il proprio programma, dal confronto dei quali sarebbe potuta emergere la proposta migliore, a prescindere dal presidente. A chi giova tuto questo? A nessun comune cittadino, se non ai soliti noti che all’occorrenza vivono di politica".