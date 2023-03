Presidente del Ccn di Marina

Il nuovo consiglio del Ccn ’A spasso per la costa’ è al lavoro anche per quanto riguarda gli eventi e le iniziative della imminente stagione turistica. Un commpito reso difficile dall’assenza di una giunta comunale. Cosa dobbiamo aspettarci per questa estate?

"Con la caduta della giunta è rimasto tutto bloccato – doce la presidente Giusy Giusti –. Allora abnbiamo deciso di organizzare comunque degli eventi a nostre spese. Per Pasqua ad esempio coloreremo Marina di bianco, con fiori e palloncini. Cercheremo di fare del nostro meglio, ma saranno iniziative a basso costo. Però vorrei dire una cosa a tutti commercianti: dobbiamo per il futuro impegnarci tutti quanti per il bene di Marina. Noi per primi bisogna migliorare le nostre attività e rendere i negozi più belli: il guadagno sarebbe di tutti, commercianti, turisti e residenti".