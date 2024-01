’Presepe in famiglia’, un concorso per tre paesi

’Presepe in famiglia" nelle frazioni di Antona, San Carlo e Pariana: circa cinquanta famiglie coinvolte nell’idea di don Primiero Scortini, impegnato in questi giorni a raccogliere immagini dei presepi realizzati dalle famiglie dei tre paesi, iscritte al concorso, a margine degli eventi natalizi. "E’ un progetto che viene da lontano – spiega – che coinvolge intere comunità. Dopo 36 anni a Mirteto, 10 anni a Gragnana e Noceto, sono al sesto anno della rassegna ad Antona. Un evento che seguo con attenzione e che ha la finalità di far sì che in famiglia ci si possa esprimere religiosamente e artisticamente nel valore dell’ aggregazione, per vivere insieme il Natale. La famiglia diventa protagonista nel vivere, con il presepe, il messaggio cristiano".

L’esperienza ideata da don Primiero Scortini si conferma essere un importante momento per le comunità parrocchiali creando maggior comunione e coesione all’interno di ciascuna parrocchia oltre ad essere fonte di un autentico coinvolgimento di tutti i fedeli. I presepi iscritti al concorso, fotografati, saranno esposti nelle chiese di San Carlo, Pariana e Antona per consentire a tutti di poter essere ammirati: domenica 14 gennaio ci sarà la premiazione con attestato a ogni famiglia e un piccolo riconoscimento. La rassegna chiuderà le feste natalizie nelle tre comunità parrocchiali.

A. M. Fru.