Presentazione del Rapporto sull'Economia delle Province di Lucca, Massa Carrara e Pisa

È in programma per martedì 4 luglio alle 10 alla Camera di commercio l’illustrazione del ‘Rapporto annuale sull’economia’ delle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa. Dopo il report sui dati economici su cui si confronterannoi vari addetti ai lavori, è in programma una tavola rotonda. L’appuntamento è nella sede della Camera di commercio di Carrara. All’incontro, moderato dalla giornalista della Nazione Cristina Lorenzi, partecipano Valter Tamburini, presidente Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest, Paola Ferretti, docente di Cconomia degli intermediari finanziari del dipartimento di economia e management dell’università di Pisa, Sergio Chericoni, presidente Istituto di studi e ricerche.