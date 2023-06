Presentazione del libro "Emozionarsi" di Daniela Piccioli a Gragnola

C’era un bel gruppo di persone alla presentazione, svoltasi a Gragnola, del libro “Emozionarsi“, opera prima della psicologa e psicoterapeuta Daniela Piccioli (nella foto). L’evento si è svolto nei locali del “Bar Settimo“ a Gragnola. Con questo libro, la dottoressa, professionista di lungo corso, ha presentato storie dove i pazienti perdono la propria connotazione clinica per calcare il ruolo di autentici personaggi. A presentare l’opera, Riccardo Gerali, gerontologo, che ha poi dibattuto, con l’autrice, idee e punti di vista in un’ottica di medicina integrata, tradotta in una sorta di sinergia tra corpo e mente. “Emozionarsi“, che nasce come raccolta di casi clinici usciti dalla penna di una psicoterapeuta, è stato presentato lo scorso mese presso la Fiera del Libro a Torino.

R.O.