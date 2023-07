Presentazione de 'La lunga Cisa' di Manrico Viti, interventi dell'Assessore Dazzi e letture dell'attore Ciucci

È arrivato a conclusione ’Carrara si racconta’, il ciclo di incontri organizzato dal Comune, con la collaborazione della Fondazione Conti, dedicato alla cultura del territorio. Stasera alle 18.30, è in programma la presentazione de ’La lunga Cisa’ di Manrico Viti: sono previsti gli interventi dell’Assessore alla Cultura Gea Dazzi e di Gualtiero Magnani e le letture dell’attore carrarese Matteo Ciucci. La rassegna in via Cucchiari 1, con ingresso libero. La lunga Cisa è uno dei migliori romanzi ambientati nel nostro territorio; prima edizione 1964, narra con vivacità di colori e realistica rappresentazione le eroiche vicende delle donne carraresi durante la Resistenza. Manrico Viti (1928-1991), ’carrarino’ doc di ispirazione anarchica, non partecipò direttamente alla lotta di liberazione, ma ne condivise sinceramente gli ideali che la animarono.