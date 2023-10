"Preoccupazione per il crollo dell'ex mercato coperto di Avenza"

In attesa che parta il progetto di riqualificazione del mercato coperto di Avenza, quello legato all’articolo 21 del marmo, i cittadini richiamano l’attenzione sulla struttura fatiscente con il tetto che ad ogni pioggia si trasforma in una piscina. Una situazione che preoccupa i residenti del centro storico che temono un crollo. Tra loro Giuliano Torre della pasticceria Torre, a pochi passi dallo scheletro dell’ex mercato coperto. "Chiedo a chi è più esperto di me se tutti questi anni di incuria possono avere indebolito la struttura – scrive Torre –. La situazione attuale dell’ex mercato coperto mi sembra preoccupante, il tetto in particolare quando piove è sempre pieno d’acqua. La preoccupazione è che possa cedere sotto quel peso, provocando danni a persone e automobili che malauguratamente si trovino a passere nei paraggi".