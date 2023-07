Prenotare un esame? Impossibile

Chiama il Cup per fare un esame (ecocolordoppler venoso arti inferiori) ma scopre che non c’è alcuna disponibilità. Nè in provincia nè da nessun’altra parte, prescindendo dal tempo di attesa. Nessuna disponibilità ora, tra due mesi o tra due anni. Può solo riprovare a telefonare per vedere se verrà riaperta la lista di attesa per il suo esame. E’ quanto capitato a una insegnante residente in provincia che ha provato anche a prenotare tramite il Cup online. Ma con lo stesso risultato. La donna allora ha inviato una lettera all’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini. "Non le segnalo un disservizio – ha scritto – perchè in questo caso il servizio non esiste, neppure di qualità scarsa. Le strutture pubbliche non sono in grado di fornirmi un servizio di cui ho diritto. Le chiedo se ha intenzione di restituire ai cittadini come me il proprio diritto alla salute".