Prendono fuoco sterpaglie a Carrara: la rabbia dei residenti

Grande paura ieri pomeriggio subito dopo pranzo nella zona Stabbio a due passi dall’ex tribunale di Carrara. Alcune porzioni di vegetazione hanno preso fuoco e hanno allarmato i residenti della zona, preoccupati per le loro abitazioni. Sul posto sono arrivate immediatamente due autobotti dei vigili del fuoco e le operazioni di spegnimento del rogo sono andate avanti per tutto il pomeriggio, con successiva bonifica del perimetro ’mangiato’ dalle fiamme.

Molte chiamate verso le 13,30 sono partite versoil comando dei vigili del fuoco da circa una quindicina di residenti, preoccupati dal fumo bianco che si alzava verso il cielo, perché a pochi passi sono presenti alcune abitazioni. A prendere fuoco alcune sterpaglie, una striscia tra via Carriona e via della Stazione, la parte che dal parcheggio dell’ex tribunale. Verso le 18 i vigili del fuoco hanno concluso il loro lavoro e sono tornati al comando. I vigili del fuoco stanno indagando sulle cause che hanno provocato il rogo.

Ma la polemica non si è spenta: "Possibile che ogni anno – racconta un residente – dobbiamo fare i conti con i continui roghi che divampano a causa di quelle sterpaglie? Abbiamo a più riprese fatto presente questo problema all’amministrazione comunale nel corso di questi anni, ma non succede mai nulla. Il terreno in questione è di proprietà delle Ferrovie dello Stato. A loro poco interessa intervenire, tanto non sono presenti, ma a noi ci crea non poca preoccupazione. Quando non ci sono gli incendi dobbiamo fare i conti con gli animali che vivono in quella vegetazione. Cosa aspettano a intervenire? Ci sono dei pini a pochi metri, se prendono fuoco quelli, con tutta la resina, dopo è un disastro. Adesso basta, torneremo a bussare alle porte del Comune per avere una risposta".