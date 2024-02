Prendersi cura della propria pelle. Laboratori di igiene e prevenzione

Un progetto educativo completamente gratuito, rivolto alle classi di 3ª, 4ª e 5ª delle scuole primarie che ha già raggiunto 1.400 studenti in Toscana, con adesioni anche in provincia di Massa Carrara. E le iscrizioni per le scuole del territorio proseguono. Si tratta di ’Euphidra for kids’, un laboratorio che insegna ai bambini come prendersi cura della propria pelle, partendo da igiene e prevenzione e coinvolgendoli attivamente nelle discipline Stem. Un percorso all’insegna della scienza, tra microscopi, lampade Uv, vetrini e pipette: gli ’adulti del domani’ useranno in classe strumenti scientifici. L’esperienza è condotta in presenza in classe da un operatore didattico qualificato, adattando il livello di approfondimento e il linguaggio all’età degli studenti. I piccoli partecipanti potranno ’toccare con mano’ e imparare che la salute passa anche dalla pelle, dalla sua protezione e dall’igiene personale. L’iniziativa, ispirata dal marchio Euphidra AmidoMio, è promossa da Zeta Farmaceutici e realizzata da Pleiadi, realtà nazionale che si occupa di divulgazione scientifica con progetti rivolti ad adulti e bambini.